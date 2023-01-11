三大辣稅中，反映投資者入市住宅的DSD，去年全年共有2113宗相關成交(若連同非住宅則有2120宗)，較2021年3749宗減少近44%，為2014年有紀錄以來新低，涉及金額40.78億元，按年減少56%，為2017年劃一15%住宅DSD後新低。反映非本港居民入市的BSD方面，去年全年則有638宗，較2021年少36%，稅款涉及17.11億元，較2021年33.33億元減少近49%，兩項數字同為2014年有紀錄以來新低。另SSD方面，去年全年有221宗，按年減少43%，總稅款1.56億元，較2021年減少近40%，同為2011年後新低。

按月方面，上月三大辣稅共有145宗成交，較2022年11月低38.3%，涉及稅款5.58億元，按月增79%，其中BSD成交有35宗，雖然宗數按月減少近40%，惟相關稅款涉2.22億元，按月大增1.3倍，創去年2月後新高；住宅DSD成交有104宗，按月少近34%，但稅款數按月升63%至3.3億元，創去年7月後新高；而上月SSD成交僅有6宗，按月少70%外，更見單月歷史新低，涉及稅款420萬元，按月少71%，為2012年2月後新低。

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