文章日期：2023年1月16日 12:49
日本被不少港人視為「鄉下」，在特區府放寬多項防疫措施兼市況回暖下，
佳寧娜（0126）旗下佳寧娜地產與宏達合作發展的深水埗海壇街新盤佳悅，與中原地產合作，即日起至年1月31日(新春正月初十)，經中原購入佳悅住宅單位的首5名買家，可獲贈日本雙人旅遊禮券，每份價值1.36萬元，優惠總值6.8萬元。
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