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恒地中環商業地王發展方案 規劃署不反對

恒地（0012）2021年底以破紀錄價508億元購入中環新海濱3號商業地王，去年向城規會申請發展綜合辦公室、商業及零售發展等用途，及略為放寬建築物高度限制，總樓面161.46萬方呎，該申請將在明日城規會審理。

據規劃署文件顯示，該署認為發展方案設計與毗鄰海濱環境相符，設計方案亦可增強視覺效果，在通風方面、視覺等沒有構成負面影響，不反對有關申請，料明日在城規會可順利獲批准。

資料顯示，上述商業地皮面積51.63萬方呎，現規劃為綜合發展區等，恒地提出作綜合辦公室、商業及零售發展和政府用途，略為放寬建築物高度限制。申請地點主要是空置土地，部分被郵政總局、天星小輪停車場、連接國際金融中心及中環碼頭的臨時行人天橋佔用等。

項目分東、西面兩個地盤，西面地盤以地積比率3.13倍發展商業樓面部分，擬建3幢6至10層高物業，有關建築物高度限制最高為50米（主水平基準上，下同），而寫字樓主要在第2及3座。東面地盤則屬非商業樓面部分，發展地積比率約0.48倍，擬建低層園景行人平台，並在平台下提供商業設施，包括重置後的天星鐘樓，建築物高度由原來的16米，申請放寬56%至25米，有別於西面建築物，東面建築物樓高僅1至2層。

整個項目總樓面約161.46萬方呎，當中零售樓面佔92.33萬方呎，佔整個項目的57%，而商廈樓面約69.13萬方呎，佔整個項目的43%。另提供大量公眾休憩空間，約30.95萬方呎。項目提供963個車位，當中325個為公眾私家車停車位。

 

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