今日公布的財政預算案中指出，本港經濟今年將明顯反彈，本地生產總值增長將達到3.5%至5.5%，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指，經濟復常將可帶動房地產行業各物業的需求，預料整體租賃及交投活動將於今年顯著復蘇。政府預計2024至2027年間每年經濟增長達3.7%，反映本港經濟復蘇將維持一段長時間，亦令未來3至4年對商業房地產的需求持續，可望加強投資者對本港中期前景的信心。