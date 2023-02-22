今日公布的財政預算案中指出，本港經濟今年將明顯反彈，本地生產總值增長將達到3.5%至5.5%，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指，經濟復常將可帶動房地產行業各物業的需求，預料整體租賃及交投活動將於今年顯著復蘇。政府預計2024至2027年間每年經濟增長達3.7%，反映本港經濟復蘇將維持一段長時間，亦令未來3至4年對商業房地產的需求持續，可望加強投資者對本港中期前景的信心。
陳氏又指，下年度賣地計劃中有3幅商業用地，提供約215.28萬方呎樓面，由於寫字樓市場供應充足，預計發展商對商業用地的興趣有限。另下年度亦推出3幅工業用地，涉185.99萬方呎樓面，有鑑於工業物業空置率偏低，料能吸引財團參與，而政府未來可考慮推出更多工業用地，以滿足市場需求。
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