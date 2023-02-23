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發展局甯漢豪：金鐘廊租約會配合政府賣地意願

新一年度賣地計劃中，提供逾100萬方呎的金鐘廊商業地皮成焦點所在，雖然項目現時仍有租戶使用中，但發展局長甯漢豪指，相信租約會配合政府賣地的意願，但由於租約內容屬政府與租戶之間的協議，故詳情不便透露。甯漢豪又指，金鐘廊重建計劃早在2016年底已完成改劃工作，而近日亦完成道路、刊憲等法定程序，且項目一直有租客使用，故不宜再「拖拖拉拉」，盡快推出市場屬公道做法。

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