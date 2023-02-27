Signature Homes 董事總經理孫偉剛表示，隨著香港全面放寬入境政策，並恢復與內地完全通關，訪港旅客及商務人士人流料將有明顯增長，無論是酒店宿旅，或是長短期住宿均需求甚殷，集團看好市場前景，是次項目整合讓星峰薈提供更多元化住宿方案，切合來港專才、海外及商務客、大學生以至本地家庭的需要，為住客提供租期靈活的全方位生活配套。

星峰薈亦推出全新酒店日租模式限時優惠，由3月1日起，日租的住客均可享提早入住及延遲退房優惠；月租方面，服務式套房月租則由16,800元起。另外，星峰薈整合九龍東智選假日酒店後，將分階段進行全面升級套房和大堂，打造全新房間並優化家具設備。

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