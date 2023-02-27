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星峰薈與九龍東智選假日酒店整合 月租1.68萬起

新地（0016）旗下豪宅租務品牌Signature Home公布，集團旗下將軍澳服務式住宅項目星峰薈，將於周三(3月1日)起，與九龍東智選假日酒店整合，並由星峰薈全權負責營運管理，並提供日租及月租服務。據悉，在物業進行整合後，星峰薈除原有176間套房外，亦新增300個間放式房間，令星峰薈房間數目增至476個，由開放式至三房間隔可供選擇，提供日租至一年不等的租期。

Signature Homes 董事總經理孫偉剛表示，隨著香港全面放寬入境政策，並恢復與內地完全通關，訪港旅客及商務人士人流料將有明顯增長，無論是酒店宿旅，或是長短期住宿均需求甚殷，集團看好市場前景，是次項目整合讓星峰薈提供更多元化住宿方案，切合來港專才、海外及商務客、大學生以至本地家庭的需要，為住客提供租期靈活的全方位生活配套。

星峰薈亦推出全新酒店日租模式限時優惠，由3月1日起，日租的住客均可享提早入住及延遲退房優惠；月租方面，服務式套房月租則由16,800元起。另外，星峰薈整合九龍東智選假日酒店後，將分階段進行全面升級套房和大堂，打造全新房間並優化家具設備。

 

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