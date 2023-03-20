李澤楷「紅木屋」租值逆市升3%

另外，由湖北首富梁亮勝持有、過去多次成為「租值王」的淺水灣道89號大屋，新一年度應課差餉租值為1205.4萬元，按年度下跌4.7%，為2020/21年度及2021/22年度後再錄跌幅，相對2019/20年度高位1349萬元累跌逾一成。而2022/23年度已「爬頭」成為最高租值單一豪宅、由騰訊（0700）主席馬化騰持有的大浪灣道13號，新一年度租值維持1245萬元不變，蟬聯最高租值單一豪宅。

反觀，長和系李氏家族旗下物業，新一年度應課差餉租值不跌或上升，如李澤楷所持的石澳大浪灣道12號「紅木屋」，2023/24年度應課差餉租值為613.56萬元，按年升3%，而李嘉誠持有的壽山村道22A至C號及深水灣道79號，租值於2022/23年度錄升幅後，新一年度維持不變，分別為1888.2萬元及903.6萬元。

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