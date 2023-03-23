新界指標屋苑沙田第一城錄近千萬成交個案。美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城本月至今累錄14宗成交，交投速度明顯比上月的42宗大幅放緩，但成交價卻因減價盤源減少而上升。屋苑最新成交位於34座高層A室，實用707方呎，屬大3房間隔，享內園景，以963萬元售出，實呎13620元。同類35座中層C室，同為實用707方呎大3房園景戶，今年1月以899萬元成交，是次成交價比2個月前高64萬元或約7%。原業主2014年728萬元購入，持貨9年帳面獲利235萬元或32%。