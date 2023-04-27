中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示，「該品牌自推出以來帶動18至35歲年輕客戶開戶人數增加，今年首季的開戶量按年上升超過2倍，全新登記發薪服務的客戶亦按年升近1倍。在投資方面，18至25歲Z世代的活躍投資客戶增幅最大截至3月底的人數按年升逾4成今年首季個別低門檻投資產品的交易人數較上一季增加逾2倍。消費方面第一季信用卡消費按年升4成。展望未來，本行將繼續積極開拓創新服務渠道及產品，提供不同的理財、投資、消費及支付工具，幫助這些年輕客戶逐步建立財富」。

為慶祝「理財TrendyToo」推出一週年，18至35歲年輕客戶於今年5月至6月期間成功開立或選用指定銀行理財服務，可享多項以「1」為主題的週年限時優惠，包括全新客戶經手機開戶可享港幣100元獎賞及100天港幣活期儲蓄存款優惠高達首次經手機登記發薪服務可享港幣100元獎賞；首筆股票交易可享港幣1元佣金優惠；首次經「智選基金組合」完成基金交易可獲港幣100元獎賞及享0%認購費；首次申請ChillCard即享額外迎新獎賞港幣100元；首次綁定及使用BoCPay可獲總值港幣100元迎新獎賞等。

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