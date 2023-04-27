moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

中銀香港「理財TrendyToo」推優惠吸年輕客 首季開戶量升逾2倍

中銀香港為「理財TrendyToo」推出「1」系列周年慶祝優惠，鼓勵年輕客戶使用服務。

中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示，「該品牌自推出以來帶動18至35歲年輕客戶開戶人數增加，今年首季的開戶量按年上升超過2倍，全新登記發薪服務的客戶亦按年升近1倍。在投資方面，18至25歲Z世代的活躍投資客戶增幅最大截至3月底的人數按年升逾4成今年首季個別低門檻投資產品的交易人數較上一季增加逾2倍。消費方面第一季信用卡消費按年升4成。展望未來，本行將繼續積極開拓創新服務渠道及產品，提供不同的理財、投資、消費及支付工具，幫助這些年輕客戶逐步建立財富」。

為慶祝「理財TrendyToo」推出一週年，18至35歲年輕客戶於今年5月至6月期間成功開立或選用指定銀行理財服務，可享多項以「1」為主題的週年限時優惠，包括全新客戶經手機開戶可享港幣100元獎賞及100天港幣活期儲蓄存款優惠高達首次經手機登記發薪服務可享港幣100元獎賞；首筆股票交易可享港幣1元佣金優惠；首次經「智選基金組合」完成基金交易可獲港幣100元獎賞及享0%認購費；首次申請ChillCard即享額外迎新獎賞港幣100元；首次綁定及使用BoCPay可獲總值港幣100元迎新獎賞等。

其他報道

先正達上海IPO擬縮減規模 避免為內地股市帶來流動性壓力

內地首季新設民企達203.9萬戶 按年增逾一成

香港電訊推智慧電話亭 有免費Wi-Fi及USB充電

微軟690億美元收購動視暴雪 遭英國反壟斷監管機構否決

SHOPLINE：疫後網購增長境勢不變

昇柏敗訴須向富勤保險存入5888萬元  直至元朗廠房責任獲解除

大摩料同程旅行股價60日內將跑贏大市

半日沽空金額91億 恒生中國企業沽空金額最多股份

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款