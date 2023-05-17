moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

會德豐辦當代北京雕塑藝術展 下半年推山頂豪宅 

為讓業界更多接觸藝術作品，會德豐地產聯同香港總商會及Pottinger 22，昨晩（16日）於中環會德豐Peak Salon 「穀雨- The Plantation of Hope」酒會，展出來自北京現代藝術家任哲的雕塑作品。 

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀，及Pottinger 22創辦人方圓明，於現場向總商會貴賓作介紹。 

資料顯示，任哲出生於1983年，清華大學美術學院雕塑系獲取學士和碩士學位，是一位在新世代成長起來的雕塑新銳，善於把東方禪修的神韻和西方現代氣質做橋接。 

他的作品《望龍庭》，於2021年蘇富比拍賣中以252萬港幣成交，刷新新藝術家的拍賣紀錄，是一位富有創造力的新晉藝術家。與此同時，任老師最近通過「高端人才通行證計劃」(高才通)申請來港並成功獲批，期待未來更多的展覽活動。 

會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，任老師的作品展現出非常精湛的工藝及正面積極的精神力量，與集團即將登場的種植道1號項目如出一轍。 

黃續指，項目提供20間低密度獨立屋，實用面積介乎約4,000方呎至8,000方呎，可飽覽南區海景景觀。每間洋房更設有獨立電梯同私人車庫，私穩度高。有望於今年第三或第四季推出，當中5間會推出放售，其餘15間則傾向長線出租。

其他報道

曉峰灣畔2房呎售1.45萬 業主料實蝕12% 

創銀七五折續租中環商廈 5年慳逾億 涉逾8萬呎樓面 月租減至608萬每呎75元

【有片：睇樓手冊】瑜一．天海位處單邊 景觀更佳

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款