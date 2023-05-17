會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀，及Pottinger 22創辦人方圓明，於現場向總商會貴賓作介紹。

資料顯示，任哲出生於1983年，清華大學美術學院雕塑系獲取學士和碩士學位，是一位在新世代成長起來的雕塑新銳，善於把東方禪修的神韻和西方現代氣質做橋接。

他的作品《望龍庭》，於2021年蘇富比拍賣中以252萬港幣成交，刷新新藝術家的拍賣紀錄，是一位富有創造力的新晉藝術家。與此同時，任老師最近通過「高端人才通行證計劃」(高才通)申請來港並成功獲批，期待未來更多的展覽活動。

會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，任老師的作品展現出非常精湛的工藝及正面積極的精神力量，與集團即將登場的種植道1號項目如出一轍。

黃續指，項目提供20間低密度獨立屋，實用面積介乎約4,000方呎至8,000方呎，可飽覽南區海景景觀。每間洋房更設有獨立電梯同私人車庫，私穩度高。有望於今年第三或第四季推出，當中5間會推出放售，其餘15間則傾向長線出租。

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