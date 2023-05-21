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十大屋苑周末3宗成交 港銀加息後連續三周末單位數

本月初港銀跟隨美國加息後，十大屋苑連續三個周末成交量均僅為單位數水平。中原地產統計，十大屋苑周末錄3宗成交，按周回落50%，當中有7個屋苑零成交，成交量繼續低位徘徊。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月下旬樓市氣氛顯然較4月改善，發展商積極推盤，開價亦克制，搶佔市場目光及購買力，近期多個新盤銷情火熱，二手市場難免受壓，加上筍盤缺貨，預計二手市場短期繼續整固。

海怡連續3周末零成交 

港島區三個指標屋苑，包括鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島周末均錄零成交。中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，加息對買家構成一定影響，有部份買家認為樓價短期內會下跌，不敢入市，或者轉買為租，加上一手市場持續有新盤低價推售，吸引買家轉投新盤，海怡半島本月交投冰封，只錄得2宗成交，並已連續三個周末零成交。

另外，據美聯物業分行統計，周末十大屋苑共錄約5宗成交，較對上一個周末約6宗跌近17%。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，香港經濟加快復常，美國息口更見明朗化後，市場觀望氣氛逐漸減退，加上發展商以優惠價推盤，令不少買家聚焦新盤市場，搶走部分二手購買力；而在新盤交投氣氛熾熱下，業主議價空間有限，買家在新盤開價貼市下，追價意欲亦不大，導致近期成交明顯膠著，相信有待新盤攻勢略為放慢，二手成交才有望回穩。由於近期新盤絡繹不絕，料二手交投短期或續於低位徘徊。

 

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