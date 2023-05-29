近年ESG(「環境保護」、「社會責任」、「公司治理」)概念已成大勢，陸續融入地產發展項目，信和集團與置地合辦的香港房地產科技聯盟，舉行企業創新計劃「城慧2022/2023」，計劃匯聚跨國初創公司及人才，計劃吸引超過三千個來自七十個國家及地區參與評選，大會最終選出24個方案，並開展長達9個月的探究，期間進行了項目篩選、工作坊、專業指導及驗證，其中十間企業獲邀參與本次交流會，向地產業界及投資者展示成果及業務發展計劃，當中有6間為香港本地公司，另外4間分別來自德國、以色列、荷蘭和新加坡。
交流會展示多個技術範疇，包括自動分類的人工智能資源回收箱、降噪技術、自修復混凝土、無需使用任何液體或化學品清潔的機器人及人工智能系統等。信和集團創新聯席董事楊孟璋表示，集團冀透過「信和創意研發室」為初創企業提供平台，推動可持續發展及數碼化管理，期望未來與更多業界同儕及初創企業合作，攜手推動香港房地產科技發展。
另外，置地數碼轉型及創新董事兼主管詹廷偉亦表示，置地成功將交易廣場內的中央監控中心，升級為全港首個『控制塔台』系統，利用機器學習技術，改善中環物業的監控和數據分析，有效提升能源效益，進一步減少碳排放。
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