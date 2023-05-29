交流會展示多個技術範疇，包括自動分類的人工智能資源回收箱、降噪技術、自修復混凝土、無需使用任何液體或化學品清潔的機器人及人工智能系統等。信和集團創新聯席董事楊孟璋表示，集團冀透過「信和創意研發室」為初創企業提供平台，推動可持續發展及數碼化管理，期望未來與更多業界同儕及初創企業合作，攜手推動香港房地產科技發展。

另外，置地數碼轉型及創新董事兼主管詹廷偉亦表示，置地成功將交易廣場內的中央監控中心，升級為全港首個『控制塔台』系統，利用機器學習技術，改善中環物業的監控和數據分析，有效提升能源效益，進一步減少碳排放。

其他報道

外區客5.2萬租南灣逾千呎海景戶

外區客4萬租柏傲山2房1套連儲物室戶

128 WATERLOO四房售3300萬 累沽57伙吸金13億

天瀧4房特色戶1.12億沽 呎售57750元創跑道區新高

新盤向隅客845萬購朗濤2房戶

利嘉閣陳海潮：私宅樓價6月料再展升勢

萊坊：加息等因素影響 樓價升幅收窄

高力：次季樓市放緩 料全年樓價升2至6%

中原陳永傑：首4個月樓市興奮復蘇 料下月升勢放緩

粉嶺名都兩房減價7%後售585萬 24年升值兩倍

差估署：樓價指數連升4個月 創7個月高位 今年首4個月樓價累升半成