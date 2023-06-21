主題區內設有探險活動，包括發揮想像力及創造力拼砌LEGO顆粒、參與「極地拯救企鵝大作戰」拯救企鵝、並可利用LEGO City Stuntz特技電單車，在「埃及飛沙賽車競技」與朋友一較高下；參觀人士在集齊4個遊戲互動專區印章後，有機會換領可愛小兔 LEGO盒組1份。

活動期間設有LEGO期間限定店，除不同LEGO系列，店內亦會售賣於7月、8月推出的全新LEGO® City及DreamZzz等系列。此外，參觀人士可與香港樂高成人粉絲團隊，一起親手拼砌出自己理想的拼砌夢幻國度Dream City。

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