全港首個以「樂 GO! BUILDCation」為主題的 LEGO世界奇幻之旅大型活動，將登陸九龍灣MegaBox，首次展出大中華區首位樂高專業認證大師洪子健設計的LEGO，包括「荷蘭夢幻花田」等多個場景及打造4款LEGO大型雕塑。是次活動由6月30日至9月3日、於MegaBox L5層，展出4個由100萬LEGO顆粒打造的主題區，包括「極地冰原探索」、「亞馬遜叢林」、「埃及飛沙賽車競技」及「荷蘭夢幻花田」。
主題區內設有探險活動，包括發揮想像力及創造力拼砌LEGO顆粒、參與「極地拯救企鵝大作戰」拯救企鵝、並可利用LEGO City Stuntz特技電單車，在「埃及飛沙賽車競技」與朋友一較高下；參觀人士在集齊4個遊戲互動專區印章後，有機會換領可愛小兔 LEGO盒組1份。
活動期間設有LEGO期間限定店，除不同LEGO系列，店內亦會售賣於7月、8月推出的全新LEGO® City及DreamZzz等系列。此外，參觀人士可與香港樂高成人粉絲團隊，一起親手拼砌出自己理想的拼砌夢幻國度Dream City。
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