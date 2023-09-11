此外，廚房為長形梗廚，採用多個歐洲品牌家電，空間偌大，可設置小餐檯，予住戶享用輕食。值得一提是，客廳、廚房及各個睡房同座向，可為室內引入充足自然光，而連接露台的客廳寬敞舒適，不但可放置6人餐枱，還備有酒櫃，住戶可宴請親友。

另一示範單位以第1座15樓F室為藍本，實用面積586方呎，屬無改動交樓標準兩房戶，單位樓層高度3.15米，兩間睡房與客廳屬同向，主人房雖不設套廁，但預留約1.5米寬凹位空間放置衣櫃，方便住戶佈置家俬。

另外，以第1座15樓K室為藍本的1房戶，實用面積385方呎，屬無改動交樓標準示範單位，屋內整體以長形開則；廚房採用開放式設計，L形工作枱面可提供更多備餐空間，櫥櫃設置抽拉式調味料架，讓住戶盡用收納空間。

其他報道

上月三大辣稅金額跌穿3億 見10個月新低

凱和山首推最少139伙 今上載樓書

啟德地收最少6標書 長實新地恒地等入標

銀禧馬場景兩房585萬沽 12年升值近八成

張智霖袁詠儀880萬入市柴灣工業城 呎價5744元 低任達華兩年前購入單位一成