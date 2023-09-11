新盤戰再升溫，路勁（1098）與深圳控股（0604）發展、樓花期長約10個月的屯門掃管笏全新盤凱和山，今日開放示範單位予傳媒參觀，其中以第2座15樓E室作藍本的示範單位，屬經改動連裝修3房1套戶，實用面積1023方呎，全屋以輕奢風為題，配以大地色及酒紅色為主調，單位打通主人套房與其中一間睡房，將3房改動成兩房間隔，並將套廁、洗手間改為玻璃幕牆作分隔，增強整體空間感。
此外，廚房為長形梗廚，採用多個歐洲品牌家電，空間偌大，可設置小餐檯，予住戶享用輕食。值得一提是，客廳、廚房及各個睡房同座向，可為室內引入充足自然光，而連接露台的客廳寬敞舒適，不但可放置6人餐枱，還備有酒櫃，住戶可宴請親友。
另一示範單位以第1座15樓F室為藍本，實用面積586方呎，屬無改動交樓標準兩房戶，單位樓層高度3.15米，兩間睡房與客廳屬同向，主人房雖不設套廁，但預留約1.5米寬凹位空間放置衣櫃，方便住戶佈置家俬。
另外，以第1座15樓K室為藍本的1房戶，實用面積385方呎，屬無改動交樓標準示範單位，屋內整體以長形開則；廚房採用開放式設計，L形工作枱面可提供更多備餐空間，櫥櫃設置抽拉式調味料架，讓住戶盡用收納空間。
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