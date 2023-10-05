樓市持續下行，成交量及總成交額日益萎縮，地產代理界促請政府盡快「減辣」、「撤辣」，期望政府於新一份施政報告中重新調整三大辣稅，包括額外印花稅（SSD）、雙倍印花稅（DSD）及買家印花稅（BSD）稅率，及時挽救樓市頹勢。中原集團主席施永青出席一活動時表示，現時港府應全面撤辣，社會大環境與十多年前炒樓風潮大不相同，政府不應「阻人買樓避免出醜」，政府因無法增加房屋供應，而壓抑市場需要，此舉妨礙買家入市。
施永青又指，房地產是周期性行業，現時行業出現拐點，政府應盡早扶持，避免樓市劣況一發不可收拾，政府應關注用家外，還要關注投資者的需要，香港作為金融中心，本不該將投資行為妖魔化，應讓市場自由調節。
美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，近年發展商投地態度保守，不少地皮流標，或無法善價而沽，政府應按「因減得加」的原則，減稅幫助樓市走出低谷，當市況轉好，政府賣地及稅收等收入亦會隨之增加。香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮稱，近年政府不斷強調吸引專才，但該類人士若在港置業便需繳付高達三成的買家印花稅(BSD)，這無疑大大窒礙專才繼續留港的意欲，與搶人才政策本末倒置。
嶺大兼任教授何濼生表示，本港樓市持續下行將會引發嚴重的經濟衰退，樓市交投與各行各業環環相扣外，不少中小企要靠樓按借錢營運，若銀行因樓價下跌而「Call Loan」（提早要求償貸），便會導致大量中小企倒閉，屆時社會恐怕會陷入「躺平」風潮，既要同時面對人才外流又搶不到人才，影響本港的國際競爭力與金融體制。
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