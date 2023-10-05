moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

施永青：政府不應「阻人買樓避免出醜」

樓市持續下行，成交量及總成交額日益萎縮，地產代理界促請政府盡快「減辣」、「撤辣」，期望政府於新一份施政報告中重新調整三大辣稅，包括額外印花稅（SSD）、雙倍印花稅（DSD）及買家印花稅（BSD）稅率，及時挽救樓市頹勢。中原集團主席施永青出席一活動時表示，現時港府應全面撤辣，社會大環境與十多年前炒樓風潮大不相同，政府不應「阻人買樓避免出醜」，政府因無法增加房屋供應，而壓抑市場需要，此舉妨礙買家入市。

施永青又指，房地產是周期性行業，現時行業出現拐點，政府應盡早扶持，避免樓市劣況一發不可收拾，政府應關注用家外，還要關注投資者的需要，香港作為金融中心，本不該將投資行為妖魔化，應讓市場自由調節。

美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，近年發展商投地態度保守，不少地皮流標，或無法善價而沽，政府應按「因減得加」的原則，減稅幫助樓市走出低谷，當市況轉好，政府賣地及稅收等收入亦會隨之增加。香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮稱，近年政府不斷強調吸引專才，但該類人士若在港置業便需繳付高達三成的買家印花稅(BSD)，這無疑大大窒礙專才繼續留港的意欲，與搶人才政策本末倒置。

嶺大兼任教授何濼生表示，本港樓市持續下行將會引發嚴重的經濟衰退，樓市交投與各行各業環環相扣外，不少中小企要靠樓按借錢營運，若銀行因樓價下跌而「Call Loan」（提早要求償貸），便會導致大量中小企倒閉，屆時社會恐怕會陷入「躺平」風潮，既要同時面對人才外流又搶不到人才，影響本港的國際競爭力與金融體制。

其他報道

新寶城兩房555萬沽 半年來呎價首跌穿1.3萬

凱和山累沽34伙 1房售396萬

「買轉租」個案增 嘉湖上月82宗租賃創8年新高

親海駅「呼吸Plan」本月23日後取消

將軍澳中心4日3成交 低層3房戶888萬沽

河畔1房385萬沽 28年升值逾兩倍

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款