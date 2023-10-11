樓市氣氛持續低迷，連帶政府的物業辣稅成交亦屢見新低。稅務局最新資料顯示，9月市場只錄得86宗住宅雙倍印花稅(DSD)成交，按月大跌33.8%，除是去年10月後再跌穿100宗水平外，亦為2014年有紀錄以來歷史新低，涉及稅款1.774億元，按月跌10.5%，為去年10月以來一年新低，反映市場投資氣氛薄弱。