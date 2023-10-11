樓市氣氛持續低迷，連帶政府的物業辣稅成交亦屢見新低。稅務局最新資料顯示，9月市場只錄得86宗住宅雙倍印花稅(DSD)成交，按月大跌33.8%，除是去年10月後再跌穿100宗水平外，亦為2014年有紀錄以來歷史新低，涉及稅款1.774億元，按月跌10.5%，為去年10月以來一年新低，反映市場投資氣氛薄弱。
同期反映非本地客或公司客入市的買家印花稅(BSD)成交就有51宗，按月微跌5.6%，涉1.419億元稅款，按月多58.9%。
反映短期買賣的額外印花稅(SSD)成交則有20宗，按月多17.6%，涉及960萬元稅款，按月多26.3%。
總計三大辣稅，上月共涉157宗相關成交，按月減少21.9%，並為今年1月後新低，涉及稅款3.289億元，按月增11.4%。
另總計第三季，三大辣稅成交共有553宗成交，按季減少24.9%; 同期所涉稅款11.868億元，按季少48.8%，兩數字同為去年第四季後、即三季最少。
其中住宅雙倍印花稅成交上季共有339宗，按季減少32.1%，料為2014年有紀錄以來歷史新低，涉及稅款6.977億元，按季少52.1%，為去年第四季後新低。
買家印花稅成交上季162宗，按季跌19%，涉及稅款4.616億元，按季減45.5%，同為去年第四季後新低；而季內額印成交則有51宗，按月增41.2%，涉及稅款2750萬元，按季多88.4%。