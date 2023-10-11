moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

上月DSD成交跌34%至86宗 有紀錄新低

樓市氣氛持續低迷，連帶政府的物業辣稅成交亦屢見新低。稅務局最新資料顯示，9月市場只錄得86宗住宅雙倍印花稅(DSD)成交，按月大跌33.8%，除是去年10月後再跌穿100宗水平外，亦為2014年有紀錄以來歷史新低，涉及稅款1.774億元，按月跌10.5%，為去年10月以來一年新低，反映市場投資氣氛薄弱。 

同期反映非本地客或公司客入市的買家印花稅(BSD)成交就有51宗，按月微跌5.6%，涉1.419億元稅款，按月多58.9%。 

反映短期買賣的額外印花稅(SSD)成交則有20宗，按月多17.6%，涉及960萬元稅款，按月多26.3%。 

總計三大辣稅，上月共涉157宗相關成交，按月減少21.9%，並為今年1月後新低，涉及稅款3.289億元，按月增11.4%。 

另總計第三季，三大辣稅成交共有553宗成交，按季減少24.9%; 同期所涉稅款11.868億元，按季少48.8%，兩數字同為去年第四季後、即三季最少。 

其中住宅雙倍印花稅成交上季共有339宗，按季減少32.1%，料為2014年有紀錄以來歷史新低，涉及稅款6.977億元，按季少52.1%，為去年第四季後新低。 

買家印花稅成交上季162宗，按季跌19%，涉及稅款4.616億元，按季減45.5%，同為去年第四季後新低；而季內額印成交則有51宗，按月增41.2%，涉及稅款2750萬元，按季多88.4%。

其他報道

中原工商舖：工商舖市道今季續淡  盼撤辣推動投資氣氛

嘉湖3房510萬沽 業主4年料蝕兩成

【有片：睇樓手冊】ONE INNOVALE 會所 花香融匯當代藝術

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款