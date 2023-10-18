該行指，較新期數的將軍澳日出康城項目及黃竹坑站上蓋均備受租戶追捧，而九龍站仍然受到法國和日本外籍人士的歡迎，他們的預算大多高達5萬元；至於預算較高的租戶如航運業人士，包括俄羅斯和中東的外籍人士對考慮在香港設立辦事處的興趣有所增加，促進了港島區的豪宅和聯排別墅的需求，其中整體聯排別墅的租金指數按季上升4.2%。此外，國泰航空飛機師對服務式住宅的需求回升，他們的每月租賃預算約為5萬元，首選為中半山，但大部分飛機師都是簽訂了短期租約，萬一就業狀態發生變化，有可能轉至一般的租賃市場。

不過，服務式住宅租金指數按季微跌0.1%，其中灣仔、天后和上環仍然是內地人才的首選地點，預算在2萬至3萬元之間，而預算較高的租戶則偏好中環的高級服務式住宅。第一太平戴維斯資深董事及香港住宅服務部主管金蔓莉指出，以四季匯等地段為代表的高級服務式住宅，受到高預算人士的強烈需求，尤其是來自國內、歐洲（不包括英國）、新加坡和印度的金融業人士，然而，來自美國和英國的高預算外籍人士的需求在2023年第三季度有所減弱。

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