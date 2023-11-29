蘇續指，商場新租、續租租戶逾100個品牌，涉樓面約25萬方呎，佔整體商戶5成，當中引入逾20個新品牌。現時租戶租合有30%為新界東北區首間實體店，60%為區內唯一分店，成功穩住本區客源，同時吸引區外客群。同時，商場將於明年首季重整租戶組合，商舖數量將增加至接近200間，較現時增加10%。

另外，聖誕消費旺季在即，集團斥資650萬元推廣費，推出大埔超級城推出《閃耀聖誕HappyLand》活動，投資額按年上升約15%，當中創意科技娛樂、教育元素涉資約100萬元。

蘇蔭彪預計，今年是疫後首個聖誕節，節日氣氛特別濃厚，零售氣氛熾熱，加上商場做推廣宣傳，市民將增加節日聚會，預期聖誕持續向好，人流及生意按年升逾20%。

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