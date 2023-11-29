聖誕及新年消費旺季即到臨之際，新地（0016）旗下大埔超級城公布今年首三季生意額，新地租務部副總經理（租務）蘇蔭彪表示，大埔超級城首三季生意額按年升逾10%，已超越疫情前水平，當中升幅最明顯行業為珠寶首飾及鐘錶，生意按年升20%；化妝護理生意按年升15%；而中式餐飲生意按年升60%。
蘇續指，商場新租、續租租戶逾100個品牌，涉樓面約25萬方呎，佔整體商戶5成，當中引入逾20個新品牌。現時租戶租合有30%為新界東北區首間實體店，60%為區內唯一分店，成功穩住本區客源，同時吸引區外客群。同時，商場將於明年首季重整租戶組合，商舖數量將增加至接近200間，較現時增加10%。
另外，聖誕消費旺季在即，集團斥資650萬元推廣費，推出大埔超級城推出《閃耀聖誕HappyLand》活動，投資額按年上升約15%，當中創意科技娛樂、教育元素涉資約100萬元。
蘇蔭彪預計，今年是疫後首個聖誕節，節日氣氛特別濃厚，零售氣氛熾熱，加上商場做推廣宣傳，市民將增加節日聚會，預期聖誕持續向好，人流及生意按年升逾20%。
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