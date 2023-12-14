文章日期：2023年12月14日 16:58
西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，剛錄3房失守千萬元成交個案。中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍本月至今暫僅錄約6宗成交，泓景臺佔2宗，平均實呎跌至14148元，泓景臺最新成交位於2座中層B室，實用面積680方呎，3房1套間隔，望清靜內園景，以997萬元沽出，為屋苑同類單位近5年新低，實呎14662元。
原業主2010年7月595萬元購入，持貨逾13年，帳面獲利402萬元或68%。
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