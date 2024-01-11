恒地（0012）、長實（1113）等大型發展商所持的北部都會區6幅地皮，因未能達成協議而遭政府收地，地政總署今日公布，政府將據相關法例，張貼收回土地公告及徵用土地公告，以收回約109公頃土地進行古洞北／粉嶺北新發展區餘下階段發展。該批土地涉及1690幅私人土地，佔地約109公頃，及徵用被40個墳墓和17個金塔所佔用的政府土地（涉及面積約2180方米）。
上述土地將於公告張貼後三個月（即4月12日）復歸或轉歸政府所有，政府會在土地復歸政府後，向相關土地業權人發放特惠土地補償。根據早前凍結登記所得的資料，古洞北／粉嶺北新發展區餘下階段發展範圍內共有1065個受影響住戶及313個受影響業務經營者，因應工程時間表，預計他們須在2024年第三季至2026年首季分批遷出，按目前情況預計，首批涉及780個住戶和207個經營者最早須於2024年第三季遷出。
為回應住戶對居於工地附近的關注等，受餘下階段發展影響的住戶可自願申請提早遷出及領取安置補償，截至2023年11月30日，有889個住戶提出申請，當中336個合資格住戶已獲安置、11個合資格住戶已獲現金特惠津貼、447個住戶的申請正在處理或尚待住戶提交補充資料，以及95個住戶根據現有資料不合資格（主要原因包括：住戶在凍結登記後才遷入發展範圍、居於違規構築物，或擁有香港住宅物業）。全面發展後，古洞北／粉嶺北新發展區將提供約86200個住宅單位以容納約226700人，並為經濟活動提供合共約127.5萬平方米樓面總面積，創造約53100個就業機會。
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