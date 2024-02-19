上述物業地下至4樓為零售基座，5樓至12樓為共居式住宅，總建築面積約3.2萬放售；物業以現狀連租約出售，零售基座佔5層樓面，每層建築面積約1,900至2,500方呎，6個舖位已全數租出予餐飲行業，包括食肆及咖啡店等。另外，共居式住宅標準樓層建築面積約2,600方呎，共提供71間套房及其所需配套。

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，物業現時市場價值約5.5億元、即意向呎價約1.72萬元，比疫情前的價格有相當高折讓，加上物業現時零售、住宅部分出租率分別高達100%及90%，可為買家提供即時穩定的租金收入。

此外，受惠政府「高才通計劃」及下學年起大學非本地生學額提升一倍等政策，預料巿場對住宅和共居式住宅的租賃需求，將持續增加，並進一步帶動住宅租金上升，相信會吸引不少住宅營運商、私募基金或投資者。

其他報道

潘蘇通凱旋門銀主貨1128萬售 倒退回10年前價

家庭客3.2萬租寶翠園山景兩房 呎租42元

本月新盤錄5宗撻訂 瓏碧1房買家料遭殺訂26萬

藍灣半島龍年連錄3宗成交 兩房675萬易手

恆大‧珺瓏灣4年實蝕45% 當年借九成財仔一按

恒基一部上半年推兩全新盤 共涉約820伙

ST. GEORGE'S MANSIONS龍年首錄成交 3房7200萬沽

區內租客「落車」一年1,378萬入市帝琴灣

太古城本月錄6成交 3房31年升值7.6倍