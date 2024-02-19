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施羅德放售尖沙嘴THE NATE全幢 市值5.5億

市區物業向來有價有市，第一太平戴維斯表示，由施羅德基金持有的尖沙嘴彌敦道176號THE NATE全幢，推出市場公開要約放售，截止日期為3月26日；項目現市值約5.5億元，略高於鵬里(後被施羅德收購)2016年的購入價5.3億元。

上述物業地下至4樓為零售基座，5樓至12樓為共居式住宅，總建築面積約3.2萬放售；物業以現狀連租約出售，零售基座佔5層樓面，每層建築面積約1,900至2,500方呎，6個舖位已全數租出予餐飲行業，包括食肆及咖啡店等。另外，共居式住宅標準樓層建築面積約2,600方呎，共提供71間套房及其所需配套。

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，物業現時市場價值約5.5億元、即意向呎價約1.72萬元，比疫情前的價格有相當高折讓，加上物業現時零售、住宅部分出租率分別高達100%及90%，可為買家提供即時穩定的租金收入。

此外，受惠政府「高才通計劃」及下學年起大學非本地生學額提升一倍等政策，預料巿場對住宅和共居式住宅的租賃需求，將持續增加，並進一步帶動住宅租金上升，相信會吸引不少住宅營運商、私募基金或投資者。

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