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高爾夫‧御苑銀主盤240萬沽 7年貶近五成 

粉嶺古洞高爾夫‧御苑錄得歷來最大貶值個案。資料顯示，高爾夫‧御苑7座高層J室，實用277方呎，屬開放式單位，為銀主物業，本月以240萬元獲買家承接，實呎8664元，成交價及呎價均為屋苑歷來新低。

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