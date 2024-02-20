文章日期：2024年2月20日 18:51
粉嶺古洞高爾夫‧御苑錄得歷來最大貶值個案。資料顯示，高爾夫‧御苑7座高層J室，實用277方呎，屬開放式單位，為銀主物業，本月以240萬元獲買家承接，實呎8664元，成交價及呎價均為屋苑歷來新低。
原業主2017年以459.6萬元一手購入，物業約7年貶值219.6萬元或48%，為屋苑暫錄貶值幅度最大成交。
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