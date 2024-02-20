文章日期：2024年2月20日 20:19
新世界（0017）未來焦點新盤、北角英皇道皇都戲院重建項目，將於今年推岀。新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展總經理何家欣稱，項目屬新世界集團今年重頭戲，第一期約400伙，戶型由一房到4房，當中以兩、三房作主打，預計今年下半年推岀，樓盤預計2026年落成。
至於另一項目則為九龍又一村玫瑰街項目，將於下半年稍後時間推岀，樓盤提供約120伙，主打2房至4房特色大宅，屬集團新例後九龍首個低密度豪宅項目。
其他報道
施永青：倘政府不撤辣將承擔嚴重政治後果
天鑽3房878萬沽 一手業主料蝕24%
美孚新邨無𨋢到銀主盤493萬易手 實呎7679元
宏安MOUNT POKFULAM最快下月推
嘉華溫偉明籲政府不需調低SSD
恒地兩盤加快下月推售 共涉836伙
ONE STANLEY短期上樓書 最快下月推售
華懋龍年擬推7盤涉約千伙 東京街項目或現樓推
新世界今年擬推3全新盤 柏傲莊3期料明年現樓推
天璽天擬次季推售 首期涉906伙
英皇中半山The Unit Soho 4月招租 主打1及2房
新港人投訴中原代理失實 警協助雙方預約會面
資策今年推佐敦項目涉約260伙 主打1房至2房
長實酒店辦「元宵國潮派對」 燈謎皮影戲等慶佳節
尚瓏下半年有機會推售部分連約單位
陳秉志4100萬沽觀塘地廠 12年蝕8%