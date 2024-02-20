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新世界皇都戲院今年下半年推售

新世界（0017）未來焦點新盤、北角英皇道皇都戲院重建項目，將於今年推岀。新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展總經理何家欣稱，項目屬新世界集團今年重頭戲，第一期約400伙，戶型由一房到4房，當中以兩、三房作主打，預計今年下半年推岀，樓盤預計2026年落成。

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