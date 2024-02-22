政府去年減辣後，樓市復蘇未如預期，仲量聯行發佈的《香港住宅銷售市場綜述》指出，政府去年10月底將買家印花稅(俗稱BSD)和新住宅印花稅(俗稱DSD)減半後，由去年11月至2024年1月3個月內，涉及買家印花稅交易較「減辣」前的3個月僅增加16宗，連同一手市場積壓的供應量及利息走勢的其餘兩大指標，預計樓價跌勢將持續。
仲量聯行指，按歷來住宅成交數據顯示，二手住宅買賣每月成交量3,500宗，已是樓價止跌回升的關鍵指標之一，然而自去年4月以來，每月成交量一直維持在3,000宗或以下。無疑BSD和DSD減半後，非本地買家和投資者的購買量有所上升，不過，若將去年11月至今年1月減辣後，與去年8月至10月減辣前的兩個時期進行比較，涉及BSD交易由140宗，增加至156宗，僅增加16宗。在這兩個時期，涉及DSD的平均月成交量從97宗上升至274宗，但仍低於2021年312宗。另一指標是息率走勢，因現時按息高企，預計將繼續削弱投資者和用家的置業需求。
仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，減辣未能支撑樓價，整體樓價指數在去年11 月和12月持續下跌，兩月已累積共跌3.3%，預計至少今年上半年，市場情緒難以顯著回暖，尤其是鑑於股市表現疲弱，地緣政治不確定性，和內地經濟增長前景，港府應考慮在住宅市場上完全撤辣。
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