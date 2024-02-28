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中信泰富李肇文：撤辣令市場物業需求回正軌 樓價可止跌 

就財政司長陳茂波公布即時撤辣，中信泰富物代理董事李肇文回應指，歡迎政府決定，現時受利率因素影響，本港地產市場普遍持觀望態度，引致大部分有實力的潛在買家的需求下降。他認為，全面撤辣，特別是取消新從價印花稅(即俗稱DSD)，減低本港居民換樓，以及希望以物業作中長線投資保值的成本，重新將需求回復正常。 

李估計，自住或投資者，將會按市場情況作入市考量，物業市場將可更健康發展。 

至於取消買家印花稅BSD，對吸引境外人才有正面作用，事實上，買家印花稅與政府搶人才政策有抵觸，而來港的境外專才，大部分均一家大小來港，取消BSD將更全面鼓勵境外人才來港定居，進一步增加人才來港誘因。 

不過，影響樓市需求的因素仍有很多，除之前政府的需求管理措施外, 利率走勢、經濟環境及預期等均影響需求，雖然現時幾乎可肯定利率已見頂，但全面撤辣只是將影響需求的障礙移除，未見對需求有大刺激作用，因此估計未來在開始減息周期前，成交量有機會上升，價格可望止跌回穩。 

他預計，待暑期租務旺季並且年中有機會減息，將更鼓勵轉租為買或刺激資金重回物業投資，成交量及價錢將會有一定的升幅。如今年中開始減息，由於今年初基數較低, 預計全年樓價有望升10%。

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