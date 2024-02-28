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來年度小型單位租值升2.3%領大市 寫字樓獨跌

受惠政府積極引入外地人才，去年私樓租金持續上升。據差餉物業估價署資料，2024/25年度全港351萬個物業，重估後應課差餉租值按年平均上升1.8%，遠高於2023/24年度的0.9%升幅，其中整體私樓租值升幅為2.1%，高於今年度的0.8%，實用725方呎或以下小型單位租值新一年度上升2.3%，高於今年度的0.9%升幅，升幅亦是各類物業中最高，而實用753方呎至1075方呎的中型單位，新一年度租值升幅為1.9%，高於今年度的0.7%，另實用1076方呎或以上的大型單位，2024/25年度租值升1.6%，同樣高於2023/24年度的0.4%升幅。十大屋苑中，除柴灣杏花邨及荔枝角新一年度租值無升跌外，其餘8個屋苑均全面向上，當中鰂魚涌太古城及康怡花園同樣上升4%最標青。

寫字樓連跌三個年度

此外，非住宅物業方面，整體租值接年升幅為1.5%，輕微高於今年度的1.1%，當中舖位及商業單位，新一年度租值升1.3%，升幅較今年度的0.4%為高，但工業樓宇新一年度租值升幅為0.7%，較今年度的1.9%升幅少，而各類物業中，只有寫字樓新一年度租值見跌幅，新一年度租值下跌1.1%，較今年度的1.2%跌幅有所收窄，並連跌三個年度。

 

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