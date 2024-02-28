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地建會：全面撤辣助樓市發展 寬按減買家負擔

新一份財政預算案公佈全面撤辣，香港地產建設商會表示歡迎，相信撤銷所有辣招將有助物業市場回復健康發展，經濟重拾增長動力，並恢復市民和國際投資者對香港經濟前景的信心。預算案中公佈來年的賣地計劃亦可滿足市場對未來土地房屋供應的期望，對維持房屋供應平穩發展有正面作用。

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