文章日期：2024年2月28日 18:16
新一份財政預算案公佈全面撤辣，香港地產建設商會表示歡迎，相信撤銷所有辣招將有助物業市場回復健康發展，經濟重拾增長動力，並恢復市民和國際投資者對香港經濟前景的信心。預算案中公佈來年的賣地計劃亦可滿足市場對未來土地房屋供應的期望，對維持房屋供應平穩發展有正面作用。
另外，該會亦表示，歡迎金管局適時修訂適用於物業按揭貸款的逆周期監管措施，並相信各項修訂措施可令有置業需要的家庭受惠，減輕市民置業上車的財務負擔。
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