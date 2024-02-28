文章日期：2024年2月28日 18:53
將軍澳顯明苑錄得撤辣後首宗二手成交，並屬蝕讓個案。中原分行經理關偉豪表示，屋苑低層01室，實用216方呎，屬開放式單位，以288萬元已補價易手。據了解，買家原於區內物色租盤，因撤辣決定轉租為買，購入單位作自住。
原業主2017年以300萬元已補價購入上址，帳面蝕12萬元或4%，連使費料實蝕20萬元或7%。
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