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顯明苑撤辣後錄蝕讓 216呎288萬沽7年蝕7%

將軍澳顯明苑錄得撤辣後首宗二手成交，並屬蝕讓個案。中原分行經理關偉豪表示，屋苑低層01室，實用216方呎，屬開放式單位，以288萬元已補價易手。據了解，買家原於區內物色租盤，因撤辣決定轉租為買，購入單位作自住。

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