至於Belgravia Place 明日次輪銷售208伙，截至今日下午暫收約5400票，超額認購約25倍，今晚8時截票。

林續指，過去一周售出的247伙，包括兩伙特色戶，其中曉柏峰A座26樓A2室，實用589方呎連平台及天台，成交價1472.5萬元、實呎2.5萬元；另ONE INNOVALE-Cabanna C座地下5室，實用601方呎連花園，成交價1088.8萬元、實呎1.81萬元。

恒地亦介紹Belgravia Place頂層連天台特色戶的特色，為第1B座29樓7室，實用756方呎4房1套設計、連160方呎平台及630方呎天台。林達民表示，單位擁開揚九龍市景、主教山山景，及有部分海景，短期推出招標。

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