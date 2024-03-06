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恒基營業(一)部一周售近250伙 吸金逾14億

港府上周3(2月28日)全面撤辣後，新盤市場迎來突如其來小陽春，其中恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place，日前首輪銷售138伙一Q清袋後，恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，自上周3撤辣後，截至今日下午，旗下6個項目已累售247伙、吸金逾14億，除Belgravia Place套現7.4億元外，其餘售出單位主要來自紅磡必嘉坊BAKER CIRCLE•GREENWICH、長沙灣西洋菜北街曉柏峰、啟德HENLEY PARK等。

至於Belgravia Place 明日次輪銷售208伙，截至今日下午暫收約5400票，超額認購約25倍，今晚8時截票。

林續指，過去一周售出的247伙，包括兩伙特色戶，其中曉柏峰A座26樓A2室，實用589方呎連平台及天台，成交價1472.5萬元、實呎2.5萬元；另ONE INNOVALE-Cabanna C座地下5室，實用601方呎連花園，成交價1088.8萬元、實呎1.81萬元。

恒地亦介紹Belgravia Place頂層連天台特色戶的特色，為第1B座29樓7室，實用756方呎4房1套設計、連160方呎平台及630方呎天台。林達民表示，單位擁開揚九龍市景、主教山山景，及有部分海景，短期推出招標。

 

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