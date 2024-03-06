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十大屋苑撤辣後首周錄110宗成交 超上月全月

撤辣後樓市大爆發，中原地產統計，十大屋苑於撤辣後一周，暫錄得110宗成交，不但較撤辣前一周的29宗急增近2.8倍，更超越上月全月的104宗，當中以天水圍嘉湖山莊表現最亮麗，由4宗急彈至27宗，按周升幅達5.8倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市全面撤辣後一周，整體交投氣氛即時轉好，成交量小陽春已經出現，市場正回歸正常流通量，估計全月有機會錄逾400宗成交，創2021年5月414宗後34個月、即近3年新高。

代理料全月破400宗 創近3年新高

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，全面撤辣令買家對樓市前景回復信心，買家為免錯過低位入市時機，紛紛加速尋寶入市，不過亦有不少業主開始收窄議價空間，嘉湖山莊於撤辣後短短一周已錄27宗成交，較撤辣前一周錄4宗急升5.8倍，實用均呎約8549元水平，較上月平均呎價升約11.2%，料本月價量齊升。

中原地產副區域營業經理伍錦基指，撤辣後整體市場氣氛即時反彈，撤辣前一周不少買家偷步入市，沙田第一城於撤辣前一周已錄7宗成交，消息公布後一周更錄18宗成交，急升約1.6倍，實用均呎約12743元，近期屋苑整體睇樓預約明顯增加，不過部份業主開始反價或封盤，加上一手市場開始搶客，分散部份注意力，料本月成交量回升，樓價止跌回穩。

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