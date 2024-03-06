撤辣後樓市大爆發，中原地產統計，十大屋苑於撤辣後一周，暫錄得110宗成交，不但較撤辣前一周的29宗急增近2.8倍，更超越上月全月的104宗，當中以天水圍嘉湖山莊表現最亮麗，由4宗急彈至27宗，按周升幅達5.8倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市全面撤辣後一周，整體交投氣氛即時轉好，成交量小陽春已經出現，市場正回歸正常流通量，估計全月有機會錄逾400宗成交，創2021年5月414宗後34個月、即近3年新高。