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大型銀行縮減按揭現金回贈 中原按揭王美鳳料屬業務策略調整

對於巿場指大型銀行縮減按揭現金回贈，中原按揭董事總經理王美鳳指出，雖然1個月拆息已由去年12月平均5.49%回落至現時大約4.5%水平，但以現時市場按息主要為4.125%計，拆息水平仍高於按揭息率，而拆息反映銀行資金成本水平，反映現時銀行資金成本仍高，加上「拆息高於按息」這情況已由去年5月起持續至今超過10個月，持續資金成本受壓情況在過往罕見，相信銀行主要在節省資金成本的考慮上，決定大幅削減按揭回贈金額。

王美鳳解釋，就有關削回贈調整，銀行對於按保客戶保留較高一點回贈率，反映銀行在樓按取態上更看重按保客戶，基於按保基本條件須為自住物業，且涉及保險費支出，故按保客戶多屬較長線用家為主，對銀行管理按揭收益及信貸風險更有利。

至於銀行對轉按客戶的現金回贈削減至0%，相信是基於去年9月份銀行上調新造按息及縮減回贈令轉按市場已明顯萎縮，最新住宅按揭統計顯示新批轉按量已跌破千宗水平，1月份新批轉按僅898宗，連跌5個月至12年新低，故此銀行選擇在轉按市場進一步節省成本，屬於業務策略調整。

王美鳳指出，政府已將印花稅全撤辣及放寬按揭讓樓市鬆綁復常，即時令不同置業需求的買家受惠並重拾信心，樓市流轉量已正在快速上升至復常狀態，而在是次銀行按揭調整當中，雖然回贈減幅頗大，但涉及按息調整，遂不影響供樓負擔及入息水平要求，相信對樓市實質影響不大。

 

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