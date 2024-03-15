上述Jessville Manor於1931年落成，為超過90年歷史的三級歷史住宅建築，已改建為4個住宅單位，每個單位的實用面積2,248至2,960方呎，3房至4房間隔，總面積約9805方呎，若以成交價約2.07億元計，實呎約21112元。

順豪物業投資主席鄭啓文表示，香港住宅市場價值長時間被低估，作為一個國際城市，相信有很大的升值空間。他又指，Jessville Manor不僅是絕妙的建築，更見證了香港上個世紀的歷史和發展。

萊坊大中華區投資部主管胡孝直指，政府取消了三種印花稅，再加上長遠息口回落，「撤辣」短期內可以帶動樓市氣氛，刺激本地人及海外人士置業，同時帶動投資情緒，吸引更多投資者重投物業市場。本港豪宅供應有限，但需求強勁，預計豪宅市場的銷售成交量將會逐漸回升。至於供應稀缺的超級豪宅，仍然對投資者具有巨大的投資吸引力，預料部分物業的成交呎價或會再次挑戰高峰。

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