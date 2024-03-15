政府撤辣，吸引老牌家族入市。由已故香港前首席大法官楊鐵樑爵士岳父譚雅士家族持有的港島薄扶林道128號豪宅 JESSVILLE，屬三級歷史住宅建築的Jessville Manor，全幢4個單位今以2.07億元售予「四叔」女婿鄭啟文及其岀任主席的順豪物業（0219）。
上述Jessville Manor於1931年落成，為超過90年歷史的三級歷史住宅建築，已改建為4個住宅單位，每個單位的實用面積2,248至2,960方呎，3房至4房間隔，總面積約9805方呎，若以成交價約2.07億元計，實呎約21112元。
順豪物業投資主席鄭啓文表示，香港住宅市場價值長時間被低估，作為一個國際城市，相信有很大的升值空間。他又指，Jessville Manor不僅是絕妙的建築，更見證了香港上個世紀的歷史和發展。
萊坊大中華區投資部主管胡孝直指，政府取消了三種印花稅，再加上長遠息口回落，「撤辣」短期內可以帶動樓市氣氛，刺激本地人及海外人士置業，同時帶動投資情緒，吸引更多投資者重投物業市場。本港豪宅供應有限，但需求強勁，預計豪宅市場的銷售成交量將會逐漸回升。至於供應稀缺的超級豪宅，仍然對投資者具有巨大的投資吸引力，預料部分物業的成交呎價或會再次挑戰高峰。
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