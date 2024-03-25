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新地2000萬打造YOHO商場8主題設施

復活節假期在即，有大型商場以全新面目迎接假期旺季。新地（0016）斥2,000萬元於元朗YOHO 系列商場打造逾13萬方呎的綠化空間，及8大主題多元化的共享設施，包括連同「YOHO MIX 元點」登場的全新設施棒棒糖公園、戶外廣場及光影長廊，及現有設施地下園林、白鷺花園、戶外園林餐飲區、童樂公園及寵物公園等。

新地租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，商場「DOT Park 寵物公園」將於復活假期前擴充，於 YOHO MALL I 地下露天廣場打造「CHILL 萌營地」，場內佈置仿如露營場地，讓寵物能盡情享用遊戲設施，如迷你賽道、巨大化貓爪波波球、攀爬架等。YOHO MALL 將於5月4日舉辦首屆「萌寵運動會」，一系列賽前訓練設施及工作坊將於3月29日起，於YOHO MALL I 露天廣場舉辦。

另外，元朗住宅項目YOHO Hub 的基座商場「YOHO MIX元點」預期今年次季開幕，其連接港鐵站及商場的天橋增加了數碼互動化元素，並命名為「YOHO光影長廊」。商場內多個主題設施陸續登場，其中白鷺花園將於今年5月面世，而戶外遊樂場「棒棒糖公園」亦將於今年次季開幕；現有設施「 白鷺花園」亦換上玻璃花為主要擺設，於今年5月以全新形象登場。另外，商場設有逾萬呎的「戶外廣場」，將定期舉辦各種音樂會和展覽。

陳潔儀相信，商場將成為年輕一代追尋藝術和音樂體驗的首選之地，配合年輕人創意市集、音樂會新晉藝術家展覽及數碼互動裝置等，致力打造成北部都會區的藝文活動廊帶，迎合年輕一群的消閒生活互動體驗。

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