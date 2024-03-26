差估署今日公布的最新數據顯示，2024年2月私宅售價指數報302.5點，較1月的307.7點再跌1.69%，連跌10個月，若與2021年9月歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌24.01%。

陳海潮指出，2月樓價跌幅擴大，主因反映1月下旬，整體市況仍然不濟，加上當時港股跌破萬五點大關。

另外，2月上旬因臨近新春，市況進一步轉淡。展望3月形勢，因應2月下旬仍為春節後淡市，加上觀望《財政預算案》措施，樓市依然受壓；惟2月底公布全面撤辣，交投即應聲彈起，冀3月樓價跌幅能有所收窄，但恐仍要跌0.5%至1%。

總結整個第一季，樓價料累跌3.37%至3.85%。

不過，《財政預算案》全面撤辣，扭轉市場形勢，陳指出，目前樓市以量轉旺行先，樓價料最快4月轉穩持平，若市況持續理想，冀能在5月，6月回升；暫時仍然維持全年樓價看升5%至8%預測。

私宅租金方面，2月租金指數持續回落，按月微跌0.11%，報185.3點，在淡季之中算是十分「硬淨」，相信與專才持續入市租樓有關，相信淡季後，新一批抵港專才租賃需求持續，今年租務市場續看好。

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