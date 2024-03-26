申請人向該會申請非住用地積比率，由原先的2.23倍放寬至8.3倍，計劃與建1幢21層高（另設兩層地庫）的物業，作住宅及安老院舍發展。根據申請人提交資料，物業地下至2樓為零售樓面，3至7樓屬安老院舍，預計提供160至220個床位，而8至9樓屬安老院舍辦公室。私宅則設於10至19樓，預計供72個平均面積446方呎的住宅單位，而20樓則屬項目會所。

翻查資料，物業持有人曾在2018年11月，向城規會申請重建一幢高19層商業大廈，總樓面約8萬方呎，及後申請人撤回申請。

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