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前元朗戲院申建住宅及安老院舍 總樓面10萬呎

樓市氣氛再度轉旺，地皮持有人再度積極申請改劃用地；在2020年結業的元朗戲院原址，申請人最新向城規會申請放寬發展密度，重建單幢式物業，提供72個住宅單位、及160至220張安老院舍床位，涉總樓面約10萬方呎。據城規會文件顯示，上述地皮位於元朗丈量約份第120約地段第3678號，原為元朗戲院用地，面積8396方呎，鄰近大型屋苑世宙，坐落於住宅（甲類）用地。

申請人向該會申請非住用地積比率，由原先的2.23倍放寬至8.3倍，計劃與建1幢21層高（另設兩層地庫）的物業，作住宅及安老院舍發展。根據申請人提交資料，物業地下至2樓為零售樓面，3至7樓屬安老院舍，預計提供160至220個床位，而8至9樓屬安老院舍辦公室。私宅則設於10至19樓，預計供72個平均面積446方呎的住宅單位，而20樓則屬項目會所。

翻查資料，物業持有人曾在2018年11月，向城規會申請重建一幢高19層商業大廈，總樓面約8萬方呎，及後申請人撤回申請。

 

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