偉華置業執行董事蔡敬業表示，項目是集團第三個發展項目，鄰近港鐵黃竹坑站，項目每層樓面逾1萬方呎，區內同類供應不多，將作長線收租之用，項目總投資額40億元（包括約10億元補地價），而全數樓面租出，每年租金收入約1億元。

意向呎租28元起 獲洽租10萬呎

仲量聯行香港商業部業主代理部主管嚴威程表示，項目意向呎租28至36元，目前已租出兩層，分別18樓及28樓，租戶分別為金融機構及科技公司，兩層樓面同為1.2萬方呎。嚴氏續指，項目自推出招租後，獲不少租戶查詢，部分是來是中環、金鐘等傳統商業區域，有租戶洽租約10層、共約10萬方呎。蔡敬業又透露，集團位於觀塘敬業街41號商廈，亦已屆入伙期，該項目將計劃出售，並考慮全幢出售。

資料顯示，偉華匯前身為舊式工廈，偉華置業持有部分樓層，及後進行併購，統一業權後，補地價後作商廈發展。偉華匯樓高27層，地下3層為停車場，提供總面積約 30萬方呎，每層樓面約1.2萬方呎，1及2樓屬特色樓層，設有平台及綠化空間，16樓及天台設有空中花園，可租用作企業活動。

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