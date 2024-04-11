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恒地: HENLEY系列累售撲向千伙 吸金近百億

作為今年首季「賣樓王」的恒地（0012），系內已屆現樓的啟德THE HENLEY系列，累售單位總數約986伙，吸金近100億元；恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，THE HENLEY開售至今共沽出598伙，佔全盤1184伙中51%，吸金總額逾65.1億元，每伙平均成交價1089.2萬元、平均成交實呎約2.9萬元。

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