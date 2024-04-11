作為今年首季「賣樓王」的恒地（0012），系內已屆現樓的啟德THE HENLEY系列，累售單位總數約986伙，吸金近100億元；恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，THE HENLEY開售至今共沽出598伙，佔全盤1184伙中51%，吸金總額逾65.1億元，每伙平均成交價1089.2萬元、平均成交實呎約2.9萬元。
至於HENLEY PARK，累售388伙，佔全盤740伙近53%，吸金總額逾34.2億元，每伙平均成交價890萬元、平均成交實呎約2.2萬元。
林達民續稱，以THE HENLEY II 為例，新近售出第1座32樓A室，實用888方呎3房1套間隔，成交價3214.56萬元、實呎3.62萬元。另THE HENLEY II 第1座36樓A室現樓單位，今日則開放予傳媒參觀，實用888方呎，屬3房1套連衣帽間隔，單位樓層高度3.31米，採開放式廚房設計，客飯廳或睡房均望啟德體育園及維港。
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