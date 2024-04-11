銷監局表示，高等法院今日駁回一名地產代理因違反一手條例被判監禁兩個月的判刑上訴，該名地產代理即時入獄。該局歡迎法庭的裁決，並提醒地產代理應熟悉一手條例及向準買家提供正確資料，並遵從良好的銷售作業方式。

被判囚2個月後提上訴

法官陳慶偉在判詞指，案件涉及單位是以「樓花」形式發售，客戶沒有機會看過「現樓」，只能信賴上訴人所提供的資料。法官信納上訴人在提供樓底高度前，定必閱讀過「售樓說明書」內的資料。除上訴人確有違反誠信外，上訴人的行為實屬蓄意，並非罔顧，這亦加重其刑責。

法官亦指出，在一宗物業交易中，地產代理並非只充作一般的售貨員，必須具有誠信，更不能胡亂吹噓，作出不實和誤導的陳述。地產代理收取的佣金不是一個細小的數目。眾所周知，一般情況下，收取的佣金遠超負責提供樓宇轉讓、按揭服務的律師所收取的費用。佣金高昂除了因為尋找客源有一定難度外，對客人承擔的責任也是原因之一。法官考慮案情的嚴重性和上訴人所承認的罪責後，同意裁判官的分析，駁回上訴。

其他報道

偉華匯投資額40億 每年租金收入1億

撤辣後啟德海灣錄23成交 八成買家具內地背景

玖瓏山4房銀主盤1620萬沽 3年貶值34%

新世界再沽南商創新中心兩伙涉4230萬

Blue Coast次輪暫收1.3萬票 非本港居民佔兩成

公司客6.8萬租香港花園4房戶 持貨38年回報46厘

佐敦舊樓改裝成外勞宿舍 每個床位月租約3500元起

One Innovale 開放戶1.03萬獲承租 呎租47元

話你知：日出康城12期分3期發展 每呎補價2835元

PARK SEASONS折實均呎1.44萬首推138伙 擬下周末賣

帝滙豪庭本月首錄一手成交 3房3240萬沽

家庭客7.3萬租MOUNT PARKER RESIDENCES 4房 呎租54元

內地客6500萬購大學閣3房 撤辣至今沽9伙吸金5.8億

朗賢峯接3000查詢已上載樓書 擬下周開示位

內地客「租轉買」579萬購南浪海灣兩房

THE HOLBORN 開放戶租1.55萬 呎租68元