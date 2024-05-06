本港與內地通關已有一年多，世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事林天智表示，本港酒店實際平均房租大致回復至疫情前水平，今年首季甲級高價酒店的實際平均房租達2,411元，較2018年首季上升10.8%，而乙級高價酒店（1,125元）及中價酒店（758元）仍落後分別落後2.3% 及3.4%。不過，若比較今年首季與2018年首季入住率，甲級高價酒店的入住率差距最大，今年首季入住率為77%，較2018年首季低12個百份點，其次是乙級高價酒店，首季入住率約87%，較2018年低5個百份點。另中價飯店首季入住率則為88%，較2018年低4個百份點。