本港與內地通關已有一年多，世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事林天智表示，本港酒店實際平均房租大致回復至疫情前水平，今年首季甲級高價酒店的實際平均房租達2,411元，較2018年首季上升10.8%，而乙級高價酒店（1,125元）及中價酒店（758元）仍落後分別落後2.3% 及3.4%。不過，若比較今年首季與2018年首季入住率，甲級高價酒店的入住率差距最大，今年首季入住率為77%，較2018年首季低12個百份點，其次是乙級高價酒店，首季入住率約87%，較2018年低5個百份點。另中價飯店首季入住率則為88%，較2018年低4個百份點。
林天智又指，本港酒店疫後復蘇策略各有不同，高端酒店通常會傾向維持較高的房價，而由於價格為經濟型酒店主要賣點之一，因此這類酒店對價格較為敏感，通常願意降低房價以增加入住率，預料若果本港能吸引更多過夜旅客，整體酒店入住率會有進一步增長潛力。他續稱，五一黃金周整體入境旅客較去年上升，為本港帶來上十億元的收益，預計暑假期間酒店業整體表現將更好，然而暑假過後，預計相關數字將會回落。
其他報道
金管局阮國恒：因商舖減租而call loan 並非銀行風險取態
恒指收市升102點 連升10日 科指升0.9% 北水流入兩周最多
滬深三大指數高收 滬指升逾1% 連續第4個交易日突破萬億人幣