新地代理總經理陳漢麟稱，項目分A、B兩組揀樓，其中A組買家需購買1個實用600方呎以上單位，或購買2至4伙單位；B組買家則可購買1至2伙單位，首輪將在本周四(5月9日)截止收票，集團視乎項目銷情，部署項目1房單位推售時間。他又指，首輪銷售的210伙，包括81伙2房、129伙3房單位，折實價682.92萬至1332.56萬元，折實實呎13008至16214元，整批折實均呎為14550元。

雷霆續稱，集團旗下中半山帝景園於不足兩個月已售出31伙，套現逾17億元，同系屯門NOVO LAND第3期計劃緊持推出，而天水圍YOHO WEST第2期、何文田太子道西233號項目，則計劃第三季推出。他認為，美國近期公布的經濟數據失色，來季減息機會大，料下半年樓市將屬「價穩量升」。

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