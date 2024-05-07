莊錦輝表示，銀行啟動「回贈清零」，主要由於本港經濟疲弱令商業貸款需求減少，加上企業整體生意額及財務狀況都不太「靚仔」，故此銀行對商業貸款審批都變得審慎。當高利潤的商業貸款萎縮，銀行不需要太多低風險按揭貸款作為平衡，加上住宅按揭貸款業務邊際利潤微薄，在沒有其他較高回報的貸款支持下，按揭貸款便顯得雞肋。

他表示，即使銀行回贈清零，對樓市影響未必太大，因為用家或投資者置業考慮諸多因素，不會因為銀行的現金回贈率而有重大改變。

他提醒，準買家要注意銀行未來或會進一步收緊審批，特別是物業質素較差、非固定收入的申請會較難得到批核。

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