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上水廣場推母親節優惠 連黃金周料營業額按年升一成

母親節臨近，新地（0016）旗下上水廣場推出多項優惠，包括「Lovely Mother's Day」，由即日起，The Point會員只要即日消費滿指定金額，即可換領窩心禮遇，於商場消費滿1,500元，即賞兩張50元商場電子券及母親節花束。另外，商場同期推出「1折換購賞」，於指定日子以電子消費滿指定金額，可以1折換購手機、遊戲機、行李箱等至潮電器、電子及生活旅行用品。

新地（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮表示，單在黃金周期間，上水廣場錄得多宗大額消費，一名旅客在「太子珠寶鐘錶」購買1對勞力士手錶，總值逾12萬元；另有旅客在「周大福」購買1條999足金頸鏈，總值逾6萬元，場內丁財兩旺，展望5月母親節，相信不少家庭亦會特意慶祝，例如外出聚會用餐或購買禮物，在商場持續推廣下，相信人流、生意額會再攀升，以黃金周至母親節這段期間計，預料商場整體人流、營業額，分別比去年同期上升約8%及10%。

 

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