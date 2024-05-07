新地（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮表示，單在黃金周期間，上水廣場錄得多宗大額消費，一名旅客在「太子珠寶鐘錶」購買1對勞力士手錶，總值逾12萬元；另有旅客在「周大福」購買1條999足金頸鏈，總值逾6萬元，場內丁財兩旺，展望5月母親節，相信不少家庭亦會特意慶祝，例如外出聚會用餐或購買禮物，在商場持續推廣下，相信人流、生意額會再攀升，以黃金周至母親節這段期間計，預料商場整體人流、營業額，分別比去年同期上升約8%及10%。

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