今次「書出愛心 十元義賣」由太古地產贊助，並由企業義工隊「太古地產愛心大使」聯同香港小童群益會及義務工作發展局合辦。活動從2009年起舉辦，至今已踏入第12屆，去年破紀錄籌得超過港幣114萬元。是項活動籌得善款，將悉數用於支持香港小童群益會「群益寶庫」，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。

今年的義賣活動中，亦特別推出「買十送二」優惠，並於太古坊ArtisTree及栢克大廈兩個展場特設關注身心靈健康主題活動，以及適合一家大小的故事遊戲活動及互動拍照環節。活動最受歡迎環節之一的「互動故事劇場」今年亦會捲土重來，邀請10個故事劇場伙伴，以不同主題分享故事及與小朋友互動。

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