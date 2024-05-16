moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

太古地產「書出愛心  十元義賣」續辦關注身心活動 鼓勵買二手書

太古地產（1972）搞「書出愛心 十元義賣」實體書籍義賣，已完成首四天活動。活動於今日起至5月19日 (星期四至日) 繼續舉行，透過一系列關注身心靈健康主題等活動，鼓勵大小書迷購買二手好書，同時為慈善出力。每日義賣活動由中午12時起至晚上8時。

今次「書出愛心 十元義賣」由太古地產贊助，並由企業義工隊「太古地產愛心大使」聯同香港小童群益會及義務工作發展局合辦。活動從2009年起舉辦，至今已踏入第12屆，去年破紀錄籌得超過港幣114萬元。是項活動籌得善款，將悉數用於支持香港小童群益會「群益寶庫」，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。

今年的義賣活動中，亦特別推出「買十送二」優惠，並於太古坊ArtisTree及栢克大廈兩個展場特設關注身心靈健康主題活動，以及適合一家大小的故事遊戲活動及互動拍照環節。活動最受歡迎環節之一的「互動故事劇場」今年亦會捲土重來，邀請10個故事劇場伙伴，以不同主題分享故事及與小朋友互動。

其他報道

恒指收市升302點 成交2048億元 近年半最多 騰訊成交232億

理想汽車據報裁員逾5600人

紹興市越城區據報收購已落地 更將每季分批購買商品房源

盛禾生物今起招股集資4.6億 入場費2727元

匯豐上調騰訊目標價16.9%至450元 維持「買入」評級

中國留學生「碌爆」美國幾間銀行信用卡 稱 「給美國資本家最後一個教訓」

滬指終止三連跌 收漲0.08%

大摩：騰訊估值吸引 上調目標價至450元

美鳳凰城廠區發生爆炸 台積電：不影響營運

新世界伙國企深業開發北都區內創科及其他房地產項目

【有片：埋身擊】加密貨幣走勢向好 宜待其升勢延續才追買

Pimco與國米所有者蘇寧的再融資談判面臨破裂風險

恒指半日升303點 科指升1% 齊創9個月高 成交1142億

敏華控股全年多賺兩成 末期息0.15元

祈耀年宣布退任後　匯控據報傾向從內部尋找人選接棒

中國所持美國國債降至2009年以來最低

美國商務部長：將在秋季提出中國聯網汽車規定

據報金管局最快周五公布 在港推數字人民幣

滬深三大指數半日向上 滬指升0.48%

特斯拉上海取得許可 料明年首季投產 佔地約20萬平方米

港元拆息普遍向上 港元升值見近半年最強 1個月HIBOR連升2日

阿根廷總統：很快會解除外匯管制

自稱「虛擬貨幣之王」 Aiden Pleterski在加拿大被控欺詐

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款