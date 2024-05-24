據悉有關個別銀行並非一刀切暫停舊樓及村屋按揭，市場上不少銀行仍如常接納村屋或舊樓之按揭申請，當中按有關實際情況評估及審批。然而，銀行之間對於村屋及舊樓(尤以單幢舊樓)類別按揭的審批準則不盡相同，但取態上一向較私人屋苑較為審慎。就村屋來說，一般需要實地視察物業狀況作評估，例如對於僭建、改建、天台及花園是否入契、通往物業之路權及附近有否斜坡維修等問題均會是考慮因素。銀行對於村屋樓齡的要求亦較高，村屋之樓齡與按揭年期總和多以55年至65年為限，不像私樓般多可長達75年，按揭年期亦多以20年至25年為限，甚少如私樓可長達30年。由於村屋買賣及按揭審批較私樓複雜，準買家宜可先向按揭轉介公司或銀行查詢按揭事宜。

王美鳳續指，3月份樓市受撤辣帶動而勁力反彈後，4至5月份物業交投在高基數下回軟，現時銀行審批按揭塞車情況已紓緩一些，然而不同銀行的按揭審批時間差別較大，有銀行現時已大致可於約3星期批出個案，但亦有銀行審批按揭時間仍達1個月至1.5個月，加上現時銀行之間對於不同類別物業或客戶的按揭取態或有差別，往故此按揭申請人宜先向按揭轉介公司瞭解當前合適的銀行選擇。

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