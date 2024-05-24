市傳大型銀行淡出舊樓及村屋按揭，中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季銀行因應資金成本持續高企而逐步開展按揭貸款上之調整，較主要集中削減按揭回贈優惠以減省成本，另一方面，個別銀行對於一些信貸風險相對高一些的按揭個案有所收緊審批尺度。現時及向來不同銀行因應市場情況及自身資金成本及策略考慮，對於不同物業類別、客戶及貸款類別的積極程度或有分別。
據悉有關個別銀行並非一刀切暫停舊樓及村屋按揭，市場上不少銀行仍如常接納村屋或舊樓之按揭申請，當中按有關實際情況評估及審批。然而，銀行之間對於村屋及舊樓(尤以單幢舊樓)類別按揭的審批準則不盡相同，但取態上一向較私人屋苑較為審慎。就村屋來說，一般需要實地視察物業狀況作評估，例如對於僭建、改建、天台及花園是否入契、通往物業之路權及附近有否斜坡維修等問題均會是考慮因素。銀行對於村屋樓齡的要求亦較高，村屋之樓齡與按揭年期總和多以55年至65年為限，不像私樓般多可長達75年，按揭年期亦多以20年至25年為限，甚少如私樓可長達30年。由於村屋買賣及按揭審批較私樓複雜，準買家宜可先向按揭轉介公司或銀行查詢按揭事宜。
王美鳳續指，3月份樓市受撤辣帶動而勁力反彈後，4至5月份物業交投在高基數下回軟，現時銀行審批按揭塞車情況已紓緩一些，然而不同銀行的按揭審批時間差別較大，有銀行現時已大致可於約3星期批出個案，但亦有銀行審批按揭時間仍達1個月至1.5個月，加上現時銀行之間對於不同類別物業或客戶的按揭取態或有差別，往故此按揭申請人宜先向按揭轉介公司瞭解當前合適的銀行選擇。
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