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wwwtc mall聯乘PURE Yoga合辦室外瑜伽體驗

近年多個商場為客戶提供健康體驗活動，新地（0016）銅鑼灣wwwtc mall即日起至7月1日，聯乘場內多個租戶推出健康優惠及體驗，包括首次與PURE Yoga合作推出戶外黃昏瑜伽體驗，另有健康品牌推出多個獨家優惠，顧客於6月1日至7月1日，在指定健康品牌消費滿額更享2倍積分優惠。

wwwtc mall首次聯乘PURE Yoga在6月2日、6月23日及7月1日舉行3場維港黃昏戶外瑜伽體驗，參加者將在PURE Yoga資深瑜伽導師帶領下，在商場L5戶外空間的花園景致、維港黃昏美景下，享受身心靈愉悅之旅。即日起，The Point會員憑場內GF至L13商戶即日消費滿500元，即可換取指定日子的瑜伽體驗通行證乙個。

為迎接全方位健康之旅，場內多個品牌包括Tea WG、Rituals、MLB及L’ERBOLARIO等均推出獨家優惠，如在Tea WG以8折優惠價選購頂級茗茶系列1支及手工純棉茶包系列1盒，在Rituals購買任何產品即可獲Sport系列淋浴啫喱泡沫(50ml)，韓國潮牌MLB更推出淨購物滿2,500平享85折、及L’ERBOLARIO推出以56折優惠價選購「鳶尾花保濕香體乳」指定套裝等不同wwwtc mall限定優惠。 

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