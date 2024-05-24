wwwtc mall首次聯乘PURE Yoga在6月2日、6月23日及7月1日舉行3場維港黃昏戶外瑜伽體驗，參加者將在PURE Yoga資深瑜伽導師帶領下，在商場L5戶外空間的花園景致、維港黃昏美景下，享受身心靈愉悅之旅。即日起，The Point會員憑場內GF至L13商戶即日消費滿500元，即可換取指定日子的瑜伽體驗通行證乙個。

為迎接全方位健康之旅，場內多個品牌包括Tea WG、Rituals、MLB及L’ERBOLARIO等均推出獨家優惠，如在Tea WG以8折優惠價選購頂級茗茶系列1支及手工純棉茶包系列1盒，在Rituals購買任何產品即可獲Sport系列淋浴啫喱泡沫(50ml)，韓國潮牌MLB更推出淨購物滿2,500平享85折、及L’ERBOLARIO推出以56折優惠價選購「鳶尾花保濕香體乳」指定套裝等不同wwwtc mall限定優惠。