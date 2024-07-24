文章日期：2024年7月24日 18:30
一手特色單位受追捧，鷹君（0041）旗下大埔白石角現樓項目朗濤，最新錄得H1座Garden Duplex (GD 2) 低座花園複式戶，實用面積2,775方呎，3房3套間隔，連824方呎花園，以招標形式售出，成交價6160.5萬元，呎價22,200元，為一周內錄得第二宗花園複式戶成交，成交金額共逾1.11億元。
朗濤僅提供8間相若的複式戶型，整個項目提供723伙，2019年7月銷售至今累售701伙或約97%。
其他報道
新地粉嶺北補價5.17億 換地成本每呎2500元
龍蟠苑1房今年首跌穿300萬 38年升14倍
維港滙系列本月累售14伙 4房4638萬沽
內地生3萬租翰林峰兩房 預付一年涉36萬
富嘉兩房600萬沽 5年實蝕13%
緹外2.3億再沽4房大宅 本月連沽3伙吸金逾6億
一手貨尾連續四季逾2萬伙 九龍逾萬伙創逾24年半新高
代理行向星凱業主送租務優惠總值88.2萬
元朗廣場暑假商場推廣費較去年增一成
新地六商場直播奧運賽事 料人流及生意額升15%
【有片：睇樓手冊】MOUNT POKFULAM智能貴氣並重
屯門山景邨兩房85萬易手 未補價呎價不足3000元
瑧頤開放式戶月租9800元 呎租43元創屋苑新高
新地粉嶺北補價每呎不足2000元 遠低標準補價四成 較恒地6年前低一半