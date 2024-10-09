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中原：8月普通話拼音買家成交按月增3% 

今年2月撤辣後，內地客入市個案不斷增加。據中原地產最新數據顯示，受惠今年2月底全面撤辣，普通話拼音買家入市宗數佔比已連續6個月達兩成以上，8月錄22.8%，當中一手佔31%，二手則近19%。今年首8個月，全港累錄7,575宗普通話拼音買家入市登記，總值848.97億元，較去年同期分別上升70%及43%，兼同創有紀錄以來同期新高。

值得留意，今年8月、即反映減息前的市況，共錄得3,271宗一、二手私樓買賣登記，當中已知姓名、原業主英文姓名全寫為普通話拼音的成交佔745宗，較7月723宗增加3.04%。另近期近期不少新盤低價促銷，亦吸引大批專才等內地人執平貨，上月由普通話拼音買家購入的單位，涉及樓價總值66.3億元，按月跌15%，當中一手佔逾55%至36.7億元，二手則佔29.2億元。

此外，自撤辣以來，過去半年（3至8月）啟德新盤的普通話拼音買家入市個案增至652宗，冠絕全港，比第二位的黃竹坑342宗多出逾九成，涉及金額更突破110億元，較去年同期52.3億元增加1.1倍，其中新世界（0017）伙遠東（035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，上月錄得286宗登記中，有110宗的買家屬普通話拼音人士，佔比38%，是8月份最多內地客新盤。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港進入減息周期，加上上周中央推出多招支持經濟、樓市及股市，包括近期將下調存款準備金率0.5%、向金融市場提供長期流動性約1萬億人民幣，年底前有機會再降準0.25至0.5%；銀行取態亦轉趨積極，多項利好因素下，預計會吸引更多內地資金來港，尤其於物業市場尋寶。

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