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李澤鉅：會就港設家族辦公室制度化 許正宇：港料擁2700間家辦 過半資產逾5000萬美元

標籤：經濟

【明報專訊】近年本港銳意吸引全球家族辦公室落戶香港，推動本港成為家族辦公室樞紐，本港首富、長和系李嘉誠家族的家族辦公室自然成為焦點。長實（1113）董事會主席兼董事總經理李澤鉅昨透過發言人回應，指「李氏家族一直於香港進行不同投資，會就於香港成立家族辦公室一事制度化，管理人包括共事多年的友好同事及家族成員。」

明報記者 方楚茵 陳偉燊

事實上，李氏家族早就為財富傳承做好部署，惟家族辦公室一直未有定案，今次是首度發聲會「就於香港成立家族辦公室一事制度化」。

李嘉誠已設家族信託維港投資等

李嘉誠早在1980年成立了包括Li Ka-Shing Unity Holdings Limited等多隻家族信託，以持有各屬下企業股份，是目前本港最著名的家族信託基金之一。他又透過同樣成立於1980年的「第三個兒子」李嘉誠基金會，參與不少本港及外地企業的項目投資，以支持其長遠公益事業，同時更與其紅顏知己周凱旋成立投資旗艦「維港投資」（Horizons Ventures），多年來在科技、創投界手影處處，包括投資facebook、流媒體音樂軟件「Spotify」、視頻會議工具「Zoom」等，而投資收益全部屬於李嘉誠基金會。

在2022年中曾傳出維港投資於新加坡設立辦事處，以尋求新的投資機會，當時長實發言人澄清指出，維港公司並非李嘉誠之家族辦公室，該公司由周凱旋全資擁有，李嘉誠僅聯同維港公司參與科技與創新科技項目。

而昨日財經事務及庫務局長許正宇在立法會表示，據市場研究估計，約有2700間單一家族辦公室在港營辦，當中超過一半由資產超過5000萬美元的超高資產淨值人士成立。

許正宇：家辦團隊外訪 與家族聯絡

他續稱，投資推廣署成立的家族辦公室專責團隊，截至今年5月底合共接獲超過750個在香港成立家族辦公室的查詢；並已協助89間家族辦公室在港設立或擴展業務，另有超過130間家族辦公室表示正準備或已決定會在港設立或擴展業務。

許正宇指出，專責團隊會繼續在本地和海外加強宣傳力度，包括與世界各地的經濟貿易辦事處合作，在各地城市舉辦或參與以家族辦公室為主題的活動；亦會到東盟（東南亞國家聯盟）、歐洲和中東等地區進行更多外訪，與當地金融機構、工商團體和顯赫家族直接聯絡及建立聯繫。