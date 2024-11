鮑威爾：縱特朗普要求 也不辭職 道指首升破44000 標指創新高

受特朗普建議減稅及放寬監管措施推動,美股三大指數昨早段向上,道指首次升穿44,000點,標普500指數再創新高。作為特朗普勝選重要功臣的馬斯克旗下特斯拉(Tesla)(美:TSLA)午夜前股價升逾5%,市值首次突破1萬億美元。市場對颶風威脅墨西哥灣油氣設施擔憂消退,國際油價午夜前回落2%。

CNN:或讓鮑威爾完成任期

特朗普在2017年底第一任期內,提名同屬共和黨的鮑威爾擔任美聯儲主席,但鮑威爾於2018年上任後不久,特朗普就不斷抨擊鮑威爾的加息政策,並在同年底傳出他有意撤換鮑威爾。在2019年6月,特朗普更聲言自己有權將鮑威爾降職為理事。就在特朗普連番施壓後,美聯儲於同年7月開始減息(見圖)。

CNN引述特朗普一名高級顧問稱,特朗普可能會讓鮑威爾完成餘下任期,儘管他隨時可能改變主意,但他本人及其經濟團隊目前認為,在美聯儲進行減息時鮑威爾應續留任。特朗普6月底亦向彭博社稱打算讓鮑威爾完成任期。鮑威爾美聯儲主席任期至2026年5月才完結,理事任期則在2028年1月底結束。

《聯邦儲備法》第10節規定,美聯儲理事會成員可以「因故被總統免職」(removed for cause by the president),不過法院界定被免職的「理由」為嚴重行為失當,或濫用權力,總統不能純粹因政策或政治緣故,罷免理事會成員。

特朗普顧問曾倡設「影子主席」

今次大選期間,特朗普的經濟顧問貝森特(Scott Bessent)曾向媒體建議,若特朗普重返白宮,應考慮在鮑威爾任期屆滿的一年多以前,通過新任美聯儲主席提名。貝森特的建議,被指是要讓鮑威爾「靠邊站」,試圖透過設立「影子主席」,削弱鮑威爾的影響力。不過貝森特強調,這僅是其個人建議,並非特朗普確定執行的計劃。媒體分析認為,貝森特可能是特朗普政府的財長人選。

《華爾街日報》報道,特朗普曾稱美聯儲作出利率決定時,應徵求他意見,他的盟友今年早前起草了一些提案,將要求美聯儲主席的候選人,私下同意就美聯儲的決定,與特朗普非正式協商。

由於特朗普建議減稅及提高關稅措施,可能會刺激通脹。芝商所美聯儲觀察工具(FedWatch)顯示,大選前的周一,交易員押注聯邦基金利率在一年後低於3.75厘的可能性為55%,至周四已降至18%。普遍分析預計,美聯儲明年減息將更為審慎。

