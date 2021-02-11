港元現報7.7859元貶值1點子，曾貶值最多4點子，報7.7862元，亦曾升值最多17點子，報7.7841元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.15點子至0.03451%；1星期HIBOR升0.21點子至0.03848%；2星期HIBOR跌0.3點子至0.04304%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.34點子至0.13607%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.23625%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.33268%。

美元指數現報94.04升值0.065點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.07788%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0157%，終止連續2日收窄，利差是2021年10月04日後最高，當日差距為-0.0138%

對上一次終止連續2日收窄，是2021年9月24日，當日利差報-0.0235%。

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